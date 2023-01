Efter besøg af gourmetkok har Cecilie lært at eksperimentere mere i køkkenet

Det skyldes ifølge Cecilie Olesen, at hendes madbudget aldrig har været særligt stor. Men på trods af det, så sker det af og til, at hun ikke når at bruge de sidste kartofler i posen eller de sidste skiver brød, inden de bliver for gamle.



- Jeg prøver sådan lidt løbende at kigge i køleskabet , og hvis jeg synes, der kommer for mange slatter og bøtter, så prøver jeg at tænke igennem, hvad jeg kan lave. Men det ender tit med, at det ender i en kødsovs eller sådan noget, fortæller hun.

Derfor synes hun, det var inspirerende at få en professionel kok ind i køkkenet.



Løsrive sig fra opskrifterne

Mens Cecilie Olesen har erfaring med at bruge sine rester fra køleskabet kreativt, så er det ikke tilfældet for alle danskere.

- Det kan selvfølgelig godt være svært for den almene dansker at begynde at lave mad på den måde, hvis man ikke er trænet i det, men man skal bare springe ud i det, fortæller Mikael Madsen.