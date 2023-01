Kok og komiker lærer syd- og sønderjyderne at lave gourmet på budget

De fleste af os kender det.

Du åbner køleskabet eller skuffen, og så støder du på en madvare, der måske skulle have været brugt for et par dage... eller uger siden.

Det kan være svært altid at få brugt alle sine madvarer helt optimalt, men det kan betale sig at undgå madspild - både for klimaet og privatøkonomiens skyld.