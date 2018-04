Gourmetkok laver billig fællesspisning for 300 gæster

Maden, hyggen og fællesskabet er i højsædet, når Kolding spiser sammen for første gang tirsdag aften.

- Der er ikke tjenere på som ved traditionelle arrangementer. Man henter selv maden – og rydder op efter sig, forklarer iværksætter og indehaver af Volkerts Fylke, Jimi Kristensen, til TV SYD.

Tirsdag klokken 18.00 slår det nyåbnede spise- og eventsted dørene op til den første fællesspisning i Volkerts Fylke under navnet Kolding spiser sammen. Der er 300 pladser til hvert arrangement, og billetterne til det første arrangement er revet væk.

Man kan ikke forvente, at man kender dem, man kommer til at sidde omkring. Det er netop det, vi gerne vil – at få folk til at tale sammen. Jimi Kristensen, indehaver, Volkerts Fylke

Idéen er at alle borgere i Kolding kan samles til et sundt måltid mad – til en pris hvor alle kan være med.

- Du kan ikke lave et arrangement som det her, hvis du kun gør det med hjernen. Du er nødt til at gøre det med hjertet. Det giver sig selv, at der ikke er meget økonomi i at lave et økologisk måltid mad, lavet fra bunden, til 75 kroner, forklarer Jimi Kristensen.

Maden bliver blandt andet lavet af køkkenchef Rasmus Vemmelund, der også står bag gourmetrestauranten Bror Ditlev, der er en del af Volkerts Fylke. Du kan også opleve Rasmus Vemmelund som dommer i TV SYDs nye serie Mændenes Maddyst.

- Jeg er rigtig glad, for vi havde håbet på 100 gæster. Vi går ikke hjem med penge på lommen. Til gengæld har vi det rigtig sjovt – og det er fedt at det er kommet ud over stepperne. Det er første gang, så jeg håber bare, at det holder ved, siger Rasmus Vemmelund.

Læs også De er uduelige i et køkken: Nu dyster de i nyt program

Der sidder 10 gæster ved hvert bord. Hvert bord har to bordformænd – og det hele foregår på bedste højskolemanér.

- To fra hvert bord går i køkkenet og henter maden – og så spiser man det samlet. Når man er færdig sætter man sin egen tallerken i opvasken og sorterer bestikket. Sidste mand eller dame puster lyset ud, når man forlader bordet, forklarer Jimi Kristensen.

Jeg er rigtig glad, for vi havde håbet på 100 gæster. Vi har det rigtig sjovt – og det er fedt at det er kommet ud over stepperne. Rasmus Vemmelund, køkkenchef, Volkerts Fylke

Gæsterne er alt fra børnefamilier, naboer, lokale kendisser og til samfundets udsatte. Hver gang bliver der nemlig uddelt gratis billetter, denne gang 25 styk, til brugere på f.eks. Café Paraplyen, Dansk Flygtningehjælp, Gademix osv. Håbet er, at det kan få udsatte, nye koldingensere og ”gamle” ditto tættere på hinanden.

- Man kan ikke forvente, at man kender dem, man kommer til at sidde omkring. Det er netop det, vi gerne vil – at få folk til at tale sammen, slutter indehaver Jimi Kristensen.

Fællesspisningen, der finder sted den første tirsdag i hver måned (undtagen juli og august), koster 75 kroner for voksne og 42 kroner for børn under 12 år. Læs mere og bestil billetter på Volkerts Fylkes hjemmeside.