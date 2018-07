Grænseforeningen glæder sig til ny tv-serie om genforeningen

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland igen blev en del af Danmark. DR markerer det med en stort anlagt serie i fire dele. Grænseforeningens formand ser frem til, at nye generationer får indsigt i grænselandets historie.

Serien hedder ’Grænseland’ og er en skildring af en højdramatisk historie om en landsdel og dens folk, som blev kastebold i en kamp om grænser og national identitet, skriver DR i en pressemeddelelse.

Forberedelserne er netop gået i gang, og seerne kan opleve resultatet i løbet af jubilæumsåret 2020, hvor serien er planlagt til at blive sendt søndage klokken 20.00 på DR1.

’Grænseland’ er et samlet værk, der både fortæller om tabet af og genforeningen med Sønderjylland og giver et bud på, hvad der skete med Danmark som nation i denne skelsættende periode af danmarkshistorien.

- Det er glædeligt, at nye generationer i hele landet nu via tv-skærmen kan få viden og indlevelse i en vigtig del af vores landsdels historie og dens betydning for hele Danmark, siger Grænseforeningens formand, Jens Andresen, Løgumkloster, til TV SYD.

’Grænseland’ tager fat i den epoke, hvor Danmarks nationale identitet for alvor tager form, og hvor landet som stat så helt anderledes ud end i dag.

Serien behandler ikke kun om to staters krig om territorium og europæisk storpolitik. Den handler også om, hvad det vil sige at være født i et grænseland og opleve de konflikter, som kan opstå, når menneskerne bag to forskellige nationaliteter i et område er tvunget til at vælge side.

Det er holdet bag ’Historien om Danmark’, der står bag ’Grænseland’ med Dorthe Gad Thuemoes som seriens producent. Serien er baseret på dramatiseringer og rekonstruktioner af faktiske begivenheder og personlige fortællinger og henvender sig til et bredt publikum, så hele familien kan se med.

Grænseland vil, som ’Historien om Danmark’, blive til i samarbejde med historiske eksperter, ligesom DR’s fokus på genforeningen i 2020 forventes at udspille sig med flere programmer på tværs af DRs platforme og i samarbejde med eksterne partnere for at kunne give befolkningen flere perspektiver og oplevelser med danmarkshistorien.

- Jeg ser frem til, at serien afspejler denne vigtige periode - og ikke kun som et glansbillede - men viser virkeligheden og udviklingen i grænselandet, som den var og er, siger Jens Andresen, formand for Grænseforeningen.