Sikkerhedspakke: Grænsekontrol fastholdes

Regeringen forlænger endnu en gang grænsekontrollen mod Tyskland. Forlængelsen sker, da regeringen ønsker at styrke beskyttelsen af landets grænser mod kriminelle.

Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i seks måneder, og det sker i forbindelse med, at regeringen ønsker at styrke beskyttelsen af landets grænser mod kriminelle fra syd og nu også fra Sverige, oplyser justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Den første midlertidige grænsekontrol blev indført langs den tyske grænse den 4. januar 2016 og er siden forlænget en del gange. Forlængelsen af grænsekontrollen mod Tyskland samt indførelse af en midlertidig grænsekontrol mod Sverige sker ifølge justitsminister Nick Hækkerup (soc.dem.), fordi der alene i 2019 har været tretten sprængninger i hovedstadsområdet.

To af dem er begået mod offentlige bygninger, hvor politiet vurderer, at den ene eksplosionen ved Skattestyrelsen den 6. august blev udført af kriminelle, der var rejst over grænsen fra Sverige til Danmark.

I slutningen af juni i år var der et voldsomt dobbeltdrab på åben gade i Herlev, som politiet vurderer, var et opgør mellem rivaliserende bander fra Sverige. Samtidig vurderer myndighederne, at terrortruslen mod Danmark fortsat er alvorlig.

Den midlertidige grænsekontrol mod Sverige og Tyskland indføres med virkning fra den 12. november 2019 og seks måneder frem.

Kontrol af trafik ved veje, færgehavne og tog

Grænsekontrol mod Sverige bliver gennemført som periodiske kontroller målrettet vejtrafikken og togtrafikken over Øresundsforbindelsen og færgetrafikken i havnene i Helsingør, Frederikshavn, Grenå og Rønne.

Politiet kontrollerer lige nu femten grænseovergange langs den dansk-tyske grænse i Sønderjylland. Kun de tre største - Padborg, Kruså og Frøslev - bliver kontrolleret permanent. De andre grænseovergange bliver kontrolleret stikprøvevist.

Justitsminister Nick Hækkerup har orienteret Folketinget om regeringens beslutning. Desuden er den svenske regering og EU-Kommissionen orienteret.

Øget overvågning og aflytning

Regeringen mener dog ikke, at en styrket beskyttelse af grænsen mod Sverige kan stå alene. Derfor har de nu i samarbejde med myndighederne lavet 16 initiativer, der skal sikre danskernes tryghed og sikkerhed.

Initiativerne falder i tre dele og omhandler øget mulighed for overvågning, styrkelse af politiets efterforskningsmuligheder og en forstærket indsats mod sprængstoffer.