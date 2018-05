Grænsekontrol truet og angrebet

To mænd blev søndag varetægtsfængslet for trusler og vold mod tjenestemand efter vold og trusler ved grænsekontrol.

To gange lørdag aften blev ansatte ved DSB og grænsekontrollen mødt med vold og trusler på livet i toget på Padborg Station.

Klokken 17.16 forsøgte en 22-årig afrikansk mand med adresse i Tyskland at komme ind i landet. Han ville ikke vise rejsehjemmel, og da togpersonalet insisterede, truede han dem på livet.

Den 22-årige mand blev søndag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg sigtet for trusler mod tjenestemand. Han blev varetægtsfængslet i otte dage.

To timer senere lørdag aften var den gal igen.

Klokken 19.15 anholdt politiet en 29-årig syrisk mand, som rejste ind i landet uden papirer. Under anholdelsen bed den 29-årige syrer en af Forsvarets grænsemedarbejdere i armen, og senere forsøgte han at nikke en politibetjent en skalle. Også han blev søndag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet i 14 dage, sigtet for vold mod tjenestemand.