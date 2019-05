Flertal: Grænsekontrollen skal ikke droppes

De fleste vælgere i Sydjyllands Storkreds vil gerne beholde den midlertidige grænsekontrol.

Grænsekontrollen skal fortsætte. Det mener et flertal i en Megafon-undersøgelse, som TV SYD og TV 2 har fået udarbejdet.

54 procent af de adspurgte vælgere er overvejende uenige eller helt uenige i, at Danmark bør droppe den midlertidige grænsekontrol. 33 procent ønsker at droppe den.

13 procent er hverken enige eller uenige eller ved ikke, hvad de skal svare.

Især vælgere fra Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Kristendemokraterne og Det Konservative Folkeparti vil beholde den midlertidige grænsekontrol.

Rød blok i Sydjylland vil droppe kontrollen

Hos vælgere fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet er der et flertal for at droppe grænsekontrollen. Blandt de Radikales vælgere er det hele 82 procent, der ønsker at skille sig af med grænsekontrollen, og 70 procent af Alternativets vælgere vil droppe kontrollen. For socialdemokraterne er det 54 procent.

Hos de øvrige partiers vælgere er der et lille flertal for at bevare grænsekontrollen.

Uddannelsesniveau gør en forskel

Uddannelsesniveau påvirker holdningen. Det er især personer, der har en videregående uddannelse, der mener vi skal droppe grænsekontrollen. Af dem der har en universitetsuddannelse eller lignende ønsker 65 procent, at man skal kunne køre uhindret over grænsen.

Til gengæld er der ikke forskel på, hvad mænd og kvinder mener om, at trafikken fra Tyskland til Danmark bliver kontrolleret. De adspurgte er også blevet spurgt om deres alder og husstandsindtægt. Heller ikke her er der den store forskel på, hvad vælgerne mener om kontrollen.

Disse resultater omfatter ikke vælgere i Horsens og Hedensted kommuner, som hører ind under Østjyllands Storkreds.

Sådan er undersøgelsen lavet Megafon har for TV SYD spurgt 1000 personer i Sydjyllands Storkreds, om Danmark bør droppe den midlertidige grænsekontrol i den næste valgperiode.

Svarene er sorteret efter hvad vælgerne stemte ved folketingsvalget i 2015. Undersøgelsen er gennemført den 8-16. maj 2019 som en kombineret web/telefonmåling Målgruppen er danskere i alderen 18+ år. 1.000 respondenter i hver storkreds har medvirket i undersøgelsen.