Politistation hærget af omfattende graffiti-hærværk

Politistationen i Haderslev er søndag morgen blevet udsat for hærværk i form af graffiti.

Mellem klokken 07.10 og 08.10 er politistationens facade på Gammelting 3 midt i Haderslev blevet forsynet med to gange graffiti-påskrifter med det engelske udtryk "Fuck Cops".

På politistationens mur ud mod Laurids Skaus Gade er graffitien mere omfattende med flere nedgørende udsagn på dansk om politiet.

Det er ganske frækt. Nu får vi det fjernet hurtigst muligt. Bjørn Pedersen, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

- Nogen bryder sig nok ikke så meget om politiet. Det er der i hvert tilfælde givet klart udtryk for med dette graffiti, som er påført politistationen i Haderslev, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter, hvor de offentliggør fotos af de to tilfælde af graffiti.

Graffitien er udført, mens morgenens Haderslevpatrulje var væk fra politistationen på en opgave.

- Det er ganske frækt. Nu får vi det fjernet hurtigst muligt, siger vagtchef Bjørn Pedersen, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Vagtchefen tror, at hærværksfolkene har holdt øje med, at patruljebilen er kørt ud fra stationen.

- Så har de benyttet sig af muligheden til at lave de to påskrifter på politistationens mur. Selvom det skete i en tidlig søndagsmorgentime, så håber vi på, at der nogle forbipasserende, der har set noget, siger vagtchef Bjørn Pedersen til TV SYD.

Der er også lavet lignende graffiti på parkeringspladsen ved det nærliggende Haderslev Rådhus.