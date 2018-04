Granater er nu sprængt væk på strand

Bomberyddere har søndag aften sprængt flere granater fra Anden Verdenskrig, som blev fundet tidligere søndag ved Halk Strand ved Haderslev.

Det oplyser vagtchef Henrik Sønderskov fra Syd- og Sønderjyllands Politi til Ritzau. Han fortæller, at politiet modtog meldingen om, at granaterne var blevet sprængt klokken 22.24.

Politiet oplyste tidligere søndag, at der var fundet mindst ti granater, men ifølge Henrik Sønderskovs oplysninger var der kun tale om to.

Det var en turist, der opdagede granaterne i strandkanten og slog alarm.

Området er et tidligere skydeterræn, og der er tidligere fundet ammunition fra krigens tid. Man har forsøgt at rydde området helt for ammunition, men der dukker jævnligt rester fra krigens tid frem i området.

Når granaterne dukker op til overfladen nu, kan det ifølge politiet skyldes vejret og den senere tids østenvind, hvor vandet graver ting løs fra sandbunden og skyller det på land.

Politiet kunne ikke med sikkerhed sige, om granaterne var sprængfarlige eller ej. Men man tog ingen chancer.

Derfor blev bomberyddere tlkaldt fra Skive, så de kunne sprænge granaterne væk på stedet.

Halk Strand ligger ud mod Lillebælt sydøst for Haderslev, og det er på den sydlige del af stranden, at granaterne er kommet til syne.