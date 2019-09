Værsgo: Gratis bus i to måneder

87 elever og lærere på Esbjerg Gymnasium kan nu køre gratis i bybus til- og fra skolen. Kampagnen skal lokke dem ud af bilerne og ind i bybusserne.

P-pladsen ved Esbjerg Gymnasium er fyldt godt op med biler. På trods af, at mange af de 900 elever på skolen er under 18 år.

Men nu kører en ny kampagne, der skal forsøge, at få bilisterne til at hoppe ud af bilerne og ombord på bybusserne i stedet.

Spare-bus

Eleverne i Grønne Gruppe på gymnasiet, Esbjerg Kommune og Sydtrafik er gået sammen om at tilbyde pendlere gratis bybus til og fra skolen.

Den er helt almindelig. Bybussen. Men for 87 elever og lærere er den gratis. Foto: Finn Grahndin

133 ville gerne være med. 87 er blevet udvalgt. Blandt andet skal man pendle mindst tre gange om ugen for at deltage.

- Det er et fantastisk initiativ. Det sparer jeg da mange penge på, siger Signe Marie Fisker, der er gymnasieelev.

Store skilte på P-pladsen ved gymnasiet reklamerer for kampagnen, der skal lokke eleverne til at lade bilen stå hjemme og tage bussen i stedet. Foto: Finn Grahndin

Bus - for miljøets skyld

Hun fremviser sit buskort, hun normalt bruger. Men nu er det kodet til, at hun bare kan sætte sig ind. Uden omkostninger. Prisen er ét godt argument for at tage bybussen, synes hun. Men for hende er det nok så vigtigt, at man her tager hensyn til miljøet.

- Det vil være fedt at få folk ud af bilerne og ind i busserne i stedet for. Nok udleder busserne også CO2, men der er så mange flere biler, så samlet set er busserne bedre, siger hun.

Elev: Bussen tager for lang tid

Men det føles svært for mange at undvære bilen.

- Jeg kører i bil til skolen fordi bybusserne i Esbjerg kører så ringe, at det tager over en time at komme hertil fra Hjerting (forstad til Esbjerg, red.), siger gymnasieelev Simon Breinholt.

- Jeg kører bil, fordi det giver ven masse frihed, siger HF-studerende Tobias Riemann.

Tobias Riemann kører bil: - Men vi kører flere sammen. Foto: Finn Grahndin

Men han skynder sig at tilføje:

- Ja, jeg føler mig ikke som verdens bedste menneske, når jeg tager bilen, men vi kører da flere samlet.

Grønne Gruppe: Flere busser, tak

Asta Birkler er formand for Grønne Gruppe på gymnasiet. Hun siger:

- Det er et spørgsmål om mange bække små. Men hvis det skal batte noget på længere sigt - altså at få flere til at tage bybusserne - så er det vigtigt, at de kører oftere.

Foreløbig kører kampagnen til den 25. oktober. Derefter vil Esbjerg kommune, Sydtrafik og Grønne Gruppe se på de erfaringer kampagnen har kørt ind.

Gratis busser i hele byen

- Gratis bybusser i hele Esbjerg er en spændende tanke. Det er gjort før i udlandet - ganske vist med forskellige erfaringer. Men det er bestemt værd at overveje, siger formanden for Teknik- og Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, Søren Heide Lambertsen, Socialdemokratiet.

Udvalgsformand Søren Heide Lambertsen, Socialdemokratiet, vil gerne overveje gratis bybusser - i hele Esbjerg. Foto: Esbjerg Kommune

Signe Marie Fisker pendler mellem gymnasiet og Holsted. Så hun er vant til at tage både bus og tog. Men hun vil gerne give et godt råd til Sydtrafik.

- I må gerne gøre det hyggeligere at køre med bussen, så man føler sig mere velkommen, siger hun.