I en gruppe på Facebook skrev Nina Martini Christensen fra Horsens, at hendes datter gerne ville give den kjole videre, som hun blev konfirmeret i forleden.

- Hun bekymrer sig meget om de ting, som sker i verden lige nu med krig og at alting bliver dyrere, og det er svært for nogle at få tingene til at hænge sammen. Derfor syntes hun, at det var en helt fantastisk idé at forære kjolen væk, siger hun.