Se billederne: Gratis morgenyoga på stranden hitter

Yoga er populært. Så populært at rigtig mange turister i disse dage takker ja til morgenyoga på Fanø Strand.

Hver morgen mellem klokken 9 og 10 er der gratis yoga for alle interesserede. - Og dem er der rigtigt mange af.

Man får velvære for resten af dagen, og med en dukkert i havet lige bag efter, så kan dagen bare ikke begynde bedre. Og så giver det plads til en ekstra is. Elisabeth Martens, pensionist, Vejle

Hvis det nu skal være, er der heller ikke bedre sted at strække den morgenstive feriekrop end stranden på Fanø.

- Jeg synes det er alletiders gode ide. Jeg har aldrig prøvet yoga før, men ville forsøge mig med det, da jeg løber og ved det er godt sammen med løb, siger Eva Uldall, som er på Fanø på Ferie.

Elisabeth Martens fra Vejle dyrker yoga til daglig, og da hun tilfældigt så, de var i gang med yoga på stranden en morgen hun var nede at bade, så var hun klar.

- Man får velvære for resten af dagen, og med en dukkert i havet lige bag efter, så kan dagen bare ikke begynde bedre. Og så giver det plads til en ekstra is, griner Elisabeth Martens.

Ved første session i sidste uge kom der 25 morgenfriste deltagere - stort set alle turister. Onsdag morgen var antallet vokset til over 90, der mennesker, der lavede yogastillinger som Træet og den Stående Bjergstilling.

- Træning i naturen er bare det bedste

Stinne Berg fra Sundhedsmission Palaeo Power i Nordby underviser de mange yoga-fan på stranden. Hun har de seneste fem år undervist på Fanø og har helst træning ude i den fri natur.

Det er helt vildt fedt Og selvom 90 er mange, så er stranden jo stor, så mon ikke det går, hvis endnu flere dukker op. Stinne Berg, indehaver, Sundhedsmission Palaeo Power, Nordby

- Det er de mest fantastiske omgivelser og en smuk himmel. Man bliver simpelthen i rigtig godt humør af at træne udenfor - faktisk har jeg først fået indendør træningslokaler sidste år, fordi at være ude giver bare så megen god energi til resten af dagen.

Det er Kurt E. Nielsen, der ejer sportbutikken Ny Form i Nordby, der sponsorerer morgentræningen. Han betaler Stinne Bergs løn og de få remedier, der skal til.

Stinne Berg er noget overvældet over den store interesse for at være med til træningen.

- Det er helt vildt fedt Og selvom 90 er mange, så er stranden jo stor, så mon ikke det går, hvis endnu flere dukker op, smiler Stinne Berg.

Stinne Berg underviser til og med uge 31 hver dag i morgenyoga på Fanø Strand.