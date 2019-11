Graver dybt før tyvene gør det

Vejlemuseerne fik pludselig travlt med at grave dybt efter mønter på Uhrhøj ved Vejle.

Efter det kom frem i medierne, at der var fundet en sølvskat på stedet, kunne museet se, at andre end museets folk var ude på skattejagt. Især da det kom frem, at der også var fundet guldmønter, fortæller Mads Ravn, der er forskningschef og museumsinspektør på Vejlemuseerne.

Derfor blev der brugt en gravemaskine, så arbejdet kunne gå både dybt og stærkt.

Der var sat tre vildtkameraer op, men de to af dem er stjålet. Om det er tyve der var på skattejagt, eller bare tyvagtige forbipasserende, vides af naturlige grunde ikke.

Gravede i tre dage

Efter at have fået ekstra penge fra Slots- og Kulturstyrelsen, gik museet tirsdag i gang med at grave med en gravemaskine.

- Vi gravede i tre dage, og hver gang vi troede at nu var vi færdige, så dukkede der endnu en mønt op, fortæller Mads Ravn. Nu håber han, at de er kommet helt i bund, og at der sansynligvis ikke er flere mønter tilbage.

Enorm skat

I første omgang blev der fundet 800 sølvmønter fra 1400-tallet. Men efterhånden er der dukket 2750 sølvmønter og nu også otte guldmønter op.

- Det er den næststørste nedgravede skat fra 1400-tallet, der er fundet i Danmark, siger museumsinspektøren til TV SYD.

Værdien af mønterne svarer til tre – fire årslønninger på den tid.

Hvorfor skatten er gravet ned, og ikke blev gravet op igen er et mysterium. Ifølge Mads Ravn var der på den tid en del stridigheder med de nordtyske Hansestæder, og de otte guldmønter stammer alle fra Lübeck.

Fundstedet ligger tæt på datidens vej mellem Jelling og Vejle.

- Det er typisk at de glemte skatte bliver fundet tæt på veje, siger Mads Ravn.

Grunden til at det har været så svært at finde hele skatten på én gang er, at der tidligere har været gravet kabler ned i området og der har været erosion af jorden på skrænten.

Populær udstilling vender tilbage Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Populær udstilling gentages

En del af sølvmønterne har været udstillet i Spinderihallerne i Vejle. Det har været et tilløbsstykke med 300 besøgende om dagen i efterårsferien. Udstillingen er nu erstattet af en anden udstilling af bl.a. to kilo piber, der er fundet under Vejles gågade.

- Nu arbejder vi på at kunne lave endnu en udstilling af skatten i vinterferien, og her vil vi gerne vise guldmønterne frem også i Spinderihallerne, fortæller Mads Ravn.

Se indslag fra Uhrhøj, da der blev fundet guld på stedet den 17. oktober 2019.