Frygt hos gravide, som ryger ud af populær ordning

I Kendt Jordemoderordning bliver gravide fulgt af et team på tre jordemødre gennem deres forløb, typisk hvis kvinde eller barn har en form for sårbarhed. Den mulighed er nu ikke længere tilgængelig.



- Jeg er bange. Jeg aner ikke, hvilken jordemoder der skal hjælpe mig på det mest sårbare tidspunkt i mit liv, siger Camilla Holgaard fra Hørning til TV2 ØSTJYLLAND.



Chefjordemoder på Regionshospitalet Horsens Kathrine Medum forklarer, at man har været nødt til at halvere antallet af pladser i Skanderborg for at få økonomien til at hænge sammen.