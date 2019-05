Grejsdalsløbet: Sikkerhed og stigninger i top for 3.500 cykelryttere

3.514 cykelryttere cykler på bakkerne omkring Vejle, hvor færdselsreglerne skal respekteres, hvis man ikke vil diskvalificeres.

Grejsdalsløbet sætter sikkerheden i top, når cykelmotionister fra hele landet søndag er taget til Vejle. Den legendariske stigning på Kiddesvej er for første gang i 31 år ikke at finde på ruterne, fordi det bragte deltagerne igennem nogle lyskryds, hvor der opstod nogle farlige situationer

- Sidste år diskvalificerede vi 50 ryttere, som måtte forlade løbet efter at have kørt over for rødt lys, fortæller løbsansvarlig Henrik Norup.

Det er indskærpet over for rytterne, at færdselsreglerne skal overholdes. I 2017 blev fem deltagere trukket ud af løbet efter uforsvarlig kørsel i lyskrydset efter Kiddesvej.

- Vi synes, det er vores ansvar at sørge for, at rammerne er så sikre som overhovedet muligt. Samtidig opfordrer vi rytterne til at tænke sikkerhed og passe på sig selv, siger Henrik Norup.

Tiltrukket af stigninger

3.514 motionister har tilmeldt sig en af de fire ruter på henholdsvis 38, 85, 140 og 210 kilometer.

Deltagerne på den længste rute blev sendt afsted allerede kl. 07.30 søndag morgen.

En tredjedel af deltagerne kommer fra Sjælland. TV SYD fangede to af dem kort før afgang for at spørge dem om sikkerheden og fascinationen ved Grejsdalsløbet. De synes, det er en god ide, at arrangørerne har strammet sikkerhedsreglerne for løbet.

- Det gælder jo ikke om at komme først. Det er jo ikke et eliteløb, siger Henrik Kirkeby, Slagelse, der suppleres af sin makker Jesper Tornbak:

- Man kan jo godt overholde færdselsreglerne, selvom man vil køre hurtigt.

De er begge tiltrukket af terrænet omkring Vejle og tager derfor gerne den lange vej fra Slagelse for at deltage i Grejsdalsløbet.

- Det er et anderledes terræn end det, vi kører i til dagligt. Der er de lange bakker til forskel, og det gør det lidt mere spændende, mener Henrik Kirkeby.

Søndag eftermiddag vender alle deltagerne hjem mod målstregen igen. De tre korteste ruter slutter ved DGI-Huset, mens den lange rute på 210 kilometer har opløb på 19 procentsstigningen på Gl. Kongevej, som er løbets stejleste forhindring.