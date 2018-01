Grindsted Å: Massiv vinylklorid-forurening allerede i 2010

Allerede i 2010 var myndighederne klar over at grænseværdierne for det kræftfremkaldende stof var overskredet 40 gange i Grindsted Å

Fredag fortalte Ingeniøren, at forskere fra DTU har målt store koncentrationer af det kræftfremkaldende stof vinylklorid i vandet i Grindsted Å.

Historien har fået en lang række politikere fra blandt andet Socialdemokratiet og SF til at forlange, at der skal gøres noget ved problemet her og nu.

Det viser sig imidlertid, at miljøminister Karen Ellemann i den daværende VK-regering på et møde i juni 2010 med Region Syddanmark og Billund Kommune blev orienteret om, at der var målt koncentrationer af vinylklorid, der overskred grænseværdien med 40 gange over en strækning på otte kilometer.

Det gav dengang anledning til, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, der på baggrund af de nye data skulle vurdere om der sker en væsentlig påvirkning af å-systemet.

Det har ikke været muligt for TV SYD at finde ud af, hvad arbejdsgruppen er nået frem til.

Men her - otte år senere - gentager historien sig.