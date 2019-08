Grindsted er klar til cykelfest

Grindsted er klar og pyntet op til cykelfest, når enkeltstarten ved Post Nord Danmark Rundt torsdag eftermiddag køres i byens gader.

Årets 2. etape af Post Nord Danmark Rundt ventes at trække tusindevis af tilskuere til Grindsted.

Enkeltstarten køres fra klokken 15.00 til 17.30 med start på Torvet og mål i Vesterbrogade ud for Sygehuset.

Vi sælger måske ikke flere varer torsdag - men hvis folk får et godt indtryk af vores by, så er det jo en god investering på sigt. Jonas Pedersen, formand, Grindsted Handelstandsforening

Start og mål er placeret lige midt i Grindsted, hvor byens forretninger er klar til at tage imod de mange gæster.

- Cykelløbet vil trække mange mennesker til byen og give Grindsted omtale i medierne, så jeg håber på en rigtig god oplevelse. Vi sælger måske ikke flere varer torsdag - men hvis folk får et godt indtryk af vores by, så er det jo en god investering på sigt, siger Jonas Pedersen, formand for Grindsted Handelstandsforening til TV SYD.

I målområdet opstiller Post Nord Danmark Rundt storskærm og tribune og opstille, ligesom de mange sponsorer af løbet sørger for underholdning og aktiviteter.

Ruten: Torvet-Tromsø Parkvej-Lundhedevej-Nollund Kirkevej-Ølgodvej-Juellingsholmvej-rute 487-Morsbøl Skolevej-Morsbølvej-Sydtoften – med mål på Vesterbrogade ud for sygehuset.

DR1 sender alle 5 etaper af Danmarks største etapeløb live fra start til mål med Henrik Liniger og Dan Frost i kommentatorboksen, mens Tina Müller er vært på aftenudsendelsen.

DR sender enkeltstarten direkte fra klokken 15.00 til 17.50 og samler op på dagen klokken 21.55 i Aftenstudiet.

Konge-etapen rammer Vejle fredag

Årets konge-etape starter fredag i Holstebro og byder på godt 1.500 højdemeter, der er koncentreret på slutningen af etapen.

Rundstrækningen i Vejle er blevet en klassiker med 21 procent-stigningen på Kiddesvej, der hvert år splitter feltet fuldstændigt.

Fletet forventes ankomme til Vejle kort før klokken 17 med opløb på Koldingvej i Vejle ca. kl. 17.20