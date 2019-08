Grindsted viste sig frem i 59 lande

Torsdag eftermiddag var vejene langs kartoffelmarkerne ved Grindsted belagt med cykelryttere fra cykelløbet Post Nord Danmark Rundt.

Byen bruger anledningen at til at holde en fest - og ikke mindst få reklame både i Danmark og i udlandet. DR og Eurosport sender nemlig løbet til 59 lande.

Grindsted var også klar til at tage imod de mange tilskuere med en oppyntet midtby og gode tilbud i butikkerne, hvad bl.a. Jonas Pedersen, formand for handelstandsforeningen står bag.

Efterhånden som starten nærmer sig, kommer der gang i festen godt hjulpet på vej at gratis lokal is.

Den første rytter blev sendt afsted klokken 14.50 til applaus fra publikum i Grindsted centrum.

Grindsted Cykelmotion stiller med 45 frivillige hjælpere.

- Udover at skabe interesse for vores by, så håber vi også, at dagens cykelløb kan give flere medlemmer i cykelklubben, siger Svend Lavsten, formand for Grindsted Cykelmotion.

Billund Kommune har betalt 400.000 kroner for at være værtsby for enkeltstarten. Desuden har kommunen innvesteret i et 25 gange 25 meter stort banner. Det er lagt ud på en fremtidig byggegrund i sydbyens moderne villakvarter.

Kommunen innvesteret i et 25 gange 25 meter stort banner. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Borgmester Ib Kristensen, (V) håber på opmærksomhed fra mulige tilflyttere, når tv-produktionens helikopter viser banneret og byen frem i den tre timer lange transmission.