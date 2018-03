Grindstedborger: Jeg er overrasket over, hvor omfattende det er

I dag lørdag blev der afholdt informationsmøder om forureningen i Grindsted, hvor borgere fra Grindsted og omegn var inviteret.

- Jeg er overrasket over, hvor omfattende forureningen er, og hvor meget man vendt det blinde øje til i 40’erne og 50’erne - og hvor længe det har været et problem, som man har været helt klar over i kommunen og regionen.

Sådan siger Mads Jensen, der bor i Grindsted. Han er én af dem, der i dag har deltaget i informationsmøderne om Grindstedforureningen. Region Syddanmark og Billund Kommune inviterede i dag borgere i Grindsted og omegn til informationsmøder om forureningen i Grindsted.

Et møde, der har givet Mads Jensen en større indsigt i, hvor omfattende Grindstedforureningen er, og hvor meget der skal til for at fjerne den.

- Det er superfint at få en masse information. Ikke at man blev meget klogere af det, men man ved da en lille smule mere om, hvor omfattende det er, siger han.

Bekymringen er der stadig

Selv om Mads Jensen nu har fået en større forståelse for situationen i Grindsted, så er hans bekymring og tvivl der stadig.

- Jeg har en bekymring om, hvor hurtigt det her går, og hvad vi kan få etableret af samarbejde for at få gjort noget ved det, siger han og understreger, at det gerne skulle være trygt at bo i Grindsted.

Han fortæller, at flere borgere rundt om til informationsmøderne viste bekymring i dag, men at det var positivt, at der blev holdt informationsmøder.

Nu håber han bare på, at der bliver gjort noget ved forureningen i Grindsted.

- Man må håbe på, at der politisk kan gøres noget. Der skal virkelig gøres en indsats, og det er det, man er spændt på, siger han.

