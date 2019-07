Hedebølge har konsekvenser: Grise må blive hjemme i varmen

Landmænd risikerer at brænde inde med grise hvis varmen fortsætter.

Landmand Jeppe Bloch er en lettet landmand. Lige inden varmen for alvor bragede løs, nåede han at sende en ladning grise af sted til Italien.

Det skete bare timer inden Fødevarestyrelsen onsdag eftermiddag informerede transportbranchen om, at ”hovedparten af de lange dyretransporter ud af landet ikke kan afgå i de kommende dage på grund af høje temperaturer”.

Det er ikke kun grise, der ikke må transporteres i varmen. Det må andre dyr heller ikke. Men problemet kan gå hen og blive stort for svineproducenterne, hvis de ekstremt høje temperaturer bliver ved.

Problemet er, at vi bliver ved med at få nye grise. Og det gør vi selvom grise ikke kan komme afsted på en transport, så det vil klemme til på et tidspunkt. Jeppe Bloch, svineproducent, Vejen

Danske landmænd eksporterer nemlig mere end 14,5 millioner smågrise og søer til udlandet om året. I juli og august sidste år blev der sendt 2,4 millioner smågrise til udlandet.

Et spørgsmål om dyrevelfærd

Fødevarestyrelsens orientering betyder, at det i praksis er umuligt at køre med dyr i dagtimerne i disse dage – og mange dage frem, hvis vejrudsigterne holder.

Ifølge reglerne må temperaturen ikke overstige 30 grader inde hos grisene under transport, og da de færreste lastbiler har køleanlæg, der kan sikre at temperaturen ikke overskrides, så er man nu nødt til kun at transportere de dyr, der kan nå deres destination i løbet af natten og de tidlige morgentimer.

Det betyder, at de lange transporter i praksis er umulige.

- Problematikken er, at vi har nogle grise, der skal ud af staldene, fordi vi bliver ved med at få nye grise. Og det gør vi selvom grise ikke kan komme afsted på en transport, så det vil klemme til på et tidspunkt, siger Jeppe Bloch.

Vi har blandt andet et læs grise herinde, som vi er i tvivl om, vi kan få lov til at køre. De næste grise er undervejs, så logistisk er det dominobrikker, der står på række. paul Erik Jacobsen, eksportstaldsejer, Padborg

Dyrevelfærdsmæssigt er reglerne dog afgørende. Grise kan ikke svede. Kun ved at rulle sig i mudder, afføring eller ved at blive overrislet med vand, kan de holde kropstemperaturen nede i varmen.

Frygter dominoeffekt

Hos Paul Erik Jacobsen, som ejer en eksportstald i Padborg, kan varmen hurtigt blive et konkret problem:

- Vi har blandt andet et læs grise herinde, som vi er i tvivl om, vi kan få lov til at køre. De næste grise er undervejs, så logistisk er det dominobrikker, der står på række, siger Paul Erik Jacobsen til TV SYD.

For Paul Erik Jensen betyder varmen, at hovedet skal lægges i blød, så så mange grise som muligt kan komme videre.

- Det betyder, at hovedet kører i et ekstra gear. Men ved at planlægge og strukturere, så er der mulighed for at sende grise til Tyskland og Polen, siger han.

Foreløbigt klarer branchen udfordringen.

- Det har været varmt før, sidste år havde vi den varmeste sommer nogensinde, og der kom vi også igennem, så jeg tror også på, at vi kommer igennem her, siger Jeppe Bloch.