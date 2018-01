Grundstødt fragtskib bliver liggende

Det grundstødte fragtskib i Kolding Fjord bliver tidligst trukket fri søndag aften.

Fragtskibet "Frakt Fjord" skulle ellers være forsøgt trukket fri ved højvande i løbet af lørdagen, men forsøget er udsat til søndag aften.

Vi holder selvfølgelig øje med, at de kommer i havn, så vi kan få skibet undersøgt for skader, inden det får grønt lys til at sejle videre. Ole Theill Sørensen, vagtholdsleder, Forsvarets Operationscenter.

- Vi ved ikke, hvorfor de venter, men så længe de ikke er til gene for den øvrige skibsfart, og de ikke forurener, blander vi os ikke i, hvornår de bliver trukket fri - så længe det selvfølgelig er inden for rimelig tid, lyder det fra vagtholdsleder Ole Theill Sørensen hos Forsvarets Operationscenter.

Fragtskibet "Frakt Fjord" stødte fredag aften på grund i Kolding Fjord under indsejlingen til havnen i Kolding. Et forsøg lørdag morgen på at bringe fartøjet flot mislykkedes, og der skulle således forsøges ved højvande senere på dagen, men det er altså af ukendte årsager udsat.

Forsvaret har haft patruljefartøjet "Nymfen" på stedet for at undersøge, om der er sket olieudslip, da skibet gik på grund, men olietankene ser ikke ud til at have lidt skade ved fartøjets møde med sandbanken. Når fragtskibet igen får vand under kølen, har kaptajn og rederi fået pålæg om at sejle ind til Kolding:

Fragtskibet "Frakt Fjord" er en såkaldt bulkcarrier, der sejler under cypriotisk flag. Fartøjet er 90 meter langt og 14 meter bredt. Det var på vej til Kolding med en last af grus og sand.

