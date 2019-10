Grusgravene er snart tomme - nu skal vi bruge betonen igen

Miljøudvalgsformand Jørn Lehmann Petersen (S) vil have genanvendt mere beton. Genanvendelse er et af redskaberne, når råstofferne er ved at slippe op. Foto: Thomas Sejstrup Hoffmann-Møller, TV SYD

Der graves flittigt i grusgravene, for samfundet har hårdt brug for grus, sand, sten og ler. Ellers kan vi ikke anlægge veje, bygge huse og meget mere. Men det kan ikke blive ved.

Der er begrænsede mængder af råstoffer, og det er vores største udfordring. Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Region Syddanmarks miljøudvalg.

I 2037 er de nuværende råstofgrave i Region Syddanmark tømt. Det siger en analyse fra ingeniørfirmaet Niras. Derfor skal der graves andre steder, og på længere sigt slipper de naturlige råstoffer helt op. Det giver politiske udfordringer.

- Vi skal sikre, at kommende generationer også har råstoffer nok til at få den samme levestandard, som vi har. Der er begrænsede mængder af råstoffer, og det er vores største udfordring, siger Jørn Lehmann Petersen (S), som er formand for regionens miljøudvalg.

Beton skal genanvendes

Derfor satser regionen mere på genanvendelse af råstoffer, blandt andet af beton til byggeri. Beton består af tre fjerdedele grus.

- Nu bruges gammel beton som vejfyld. Men det vil være langt bedre, hvis det kan genanvendes til ny beton, og så kan vi bruge andre materialer til vejfyld, siger Jørn Lehmann Petersen.

Det bruger vi råstoffer til: Vi bruger grus til at bygge veje (asfalt indeholder grus, og vi bruger masser af stabilgrus). Desuden bruger vi grus til beton og cement. Beton består af 75 procent grus, og det bruges til søjler, mure, gulve og fundament i stort set alle bygninger. Der skal sand til sandkasser, glas, i cement, til flisebelægning og til glatførebekæmpelse. Vi har brug for ler til fremstilling af mur- og teglsten samt til klinker, keramik og potter. Kilde: Miljøstyrelsen

Ting tager tid

En af udfordringerne er også, at det tager tid at etablere en ny grusgrav, og der er mange interesser i spil.

2037 er lige om hjørnet. Lars Nielsen, administrerende direktør for DK Råstof A/S.

Det fortæller direktør Lars Nielsen fra DK Råstof A/S, der blandt andet har grusgraven i Viuf mellem Kolding og Vejle.

- Der går fem til syv år, fra vi begynder at bore i jorden for at se, hvad der er, til vi har en råstoftilladelse. Hvis vi altså får tilladelsen. Så vi er altid på udkig efter nye områder, hvor vi kan grave. Så når man taler om, at grusgravene er tømte i år 2037, så er det "lige om hjørnet", siger Lars Nielsen.