Guide: Her kan du stadig nå at skøjte i weekenden

Sæsonen går på hæld for de seks udendørs og to indendørs skøjtebaner i Syd- og Sønderjylland.

Med udgangen af februar er alle seks udendørs skøjtebaner i Syd- og Sønderjylland lukket for denne vinter. Skøjtehallerne i Vojens og Esbjerg holder åbent i marts måned også. Så skøjterne skal snart findes frem, hvis man endnu ikke har været på isen i denne sæson.

På udendørsbanerne i Vejle, Fredericia og Esbjerg er søndag den 18. februar sidste chance for at skøjte. I Horsens på Rådhustorvet er der is på banen en uge længere, mens de sønderjyske skøjtebaner i Aabenraa og Sønderborg fortsætter februar måned ud.

Muligheden for at skøjte indendørs eksisterer selvfølgelig også i kraft af, at Syd- og Sønderjylland traditionelt er en magtfaktor i dansk ishockey med klubberne Sønderjyske og Esbjerg, der de seneste ti år har fordelt syv danske mesterskaber mellem sig (Sønderjyske fem og Esbjerg Energy to).

Deres to ishockeyhaller er til rådighed for offentligheden til og med udgangen af marts.

Her finder du et kort over alle skøjtemuligheder i Syd- og Sønderjylland med oplysninger om adresse og åbningstider. Nedenunder er der links til alle hjemmesider:

