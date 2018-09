Tilbage i 2016 fandt to amatørarkæologer guldstykker på en tur til Hjarnø. Det blev starten på en skattejagt, der nu ender med en udstilling.

Næste år åbner Vejlemuseerne op for skattekammeret, når guldfund fra Hjarnø skal vises frem. Skatten består af 32 dele, som man mener stammer tilbage fra 500-tallet.

I 2016 gik to amatørarkæologer tur med deres detektorudstyr på Hjarne og fandt de første guldstykker, siden har Vejlemuseerne arbejdet på at finde mere guld. I alt er der fundet 32 stykker

- Nu er skatten gravet op, og så gælder det i den kommende tid om at få analyseret den for at få svar på, hvor guldet kommer fra, hvordan det er lavet, hvem der har bragt det med hjem, og hvorfor det netop er lagt på Hjarnø med havudsigt mod syd, siger forskningschef og museumsinspektør fra Vejlemuseerne Mads Ravn i en pressemeddelelse.

En af teorierne er ifølge museet, at guldet var en offergave. Man mener, at tilbage i år 536 skete der et stort vulkanudbrud i El Salvador i Mellemamerika og den store askesky fra udbruddet skulle have fundet ved til Europa. Ifølge museet kunne det være herfra undergangsmyterne om ragnarok og fimbulvinteren stammer fra.

- Guldskatten på Hjarnø må være nedlagt af en betydningsfuld mand, måske en stormand, der skulle vise sin magt hos guderne. Vi formoder, at det er en ofring, siger Mads Ravn.

Udstillingen med navnet Guld og Kaos åbner i uge 5 i 2019.