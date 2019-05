Guldregn og ølsprøjt: Torvet proppet for at hylde danske mestre

I tirsdags blev Team Esbjerg danske mestre. Torsdag fyldte de Torvet til fest og fejring.

I dag regnede det med guld i Esbjerg. I hvert fald i form af konfetti. Håndboldkvinderne fra Team Esbjerg kan nemlig kalde sig danske mestre. Holdet ankom i eftermiddags til flag og massevis af hujende esbjergensere på Torvet.

- Det er fedt, at så mange vil komme og støtte os, siger den ene af holdets playmakere Annette Jensen.

Tre dages fest – indtil videre

Titlen kunne håndboldkvinderne påtage sig tirsdag, da de vandt anden finalekamp over Herning-Ikast. Siden tirsdag har der været fest og fejring i Esbjerg-lejren.

- Det har været sjovt, og vi har holdt den kørende, siger Annette Jensen.

Arrangementet på Torvet blev med taler, interviews, musik – og en masse guldkonfetti og ølsprøjt. Team Esbjergs cheftræner, Jesper Jensen, blev også udfordret, da han stod på scenen med et champagneglas i hånden.

Stolte Esbjerg-støttere

En af de esbjergensere, der var mødt op for at ønske tillykke, var Laila Møller Skogemann. Hun har fulgt med i håndboldkvindernes succes gennem sæsonen.

- Jeg bliver rørt af at se dem nu, siger hun:

- Det er et hold, hvor man kan fornemme, at de spiller godt og har det godt sammen.

Mange fans var mødt op på Torvet for at hylde Team Esbjerg Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

Hun er ikke den eneste, der har fulgt med – det er spiller Annette Jensen helt sikker på.

- Vi har mærket opbakning hele sæsonen, siger hun og refererer til den fællesskabsfølelse, der er mellem holdet og tilskuerne.

Tilbage til virkeligheden

Efter festen på Torvet fortsatte fejringen for håndboldkvinderne i selskab med Esbjerg Kommune, der havde inviteret til reception. Hvad der skal ske senere i aften, var endnu uvis, da TV SYD talte med Annette Jensen i eftermiddags:

- Det ved jeg ikke, men sikkert en hel masse alkohol, grinte hun.

Efter al alkoholen er det tilbage til hverdagen. Særligt for playmakeren. Annette Jensen fortæller nemlig, at hun om en uges tid skal aflevere sin bachelor. Hun er ved at tage en uddannelse i folkesundhedsvidenskab.