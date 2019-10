Guldsjakal dræber lam i Sønderjylland

Guldsjakalen kan blive halvanden til to gange så stor som en ræv. Foto: Carsten Clausen

Lammet her er dræbt af en guldsjakal. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Der er atter en guldsjakal på spil i Sønderjylland. Det er netop blevet dokumenteret, at en guldsjakal har dræbt et lam på en gård i Skærbæk, og DNA-prøver på drabet af to andre lam er i øjeblikket til test.

- Vi har kendskab til, at der er en guldsjakal på spil på disse kanter, lyder det fra vildtkonsulent Thomas Iversen fra Naturstyrelsen Vadehavet.

Sådan genkender du guldsjakalen: * Guldsjakalen minder af udseende om en lille spinkel ulv, men er mindre. * Den gyldne til gullige pelsfarve er også forskellig fra ræv og ulv. * I modsætning til en ræv har den ingen hvid halespids. * Et karakteristisk træk ved guldsjakalen er, at de to midterste trædepuder på forpoterne er vokset sammen.



Kilde: Københavns Universitet

Kom til landet i 2015

Ifølge Naturstyrelsen er guldsjakalen en relativt ny art i Danmark. Den er vandret op fra Baltikum og til Danmark, hvor den første gang blev dokumenteret i 2015 tæt på Karup.

I april 2017 viste en dna-prøve, at et lam var blevet nedlagt og dræbt af en guldsjakal hos en sønderjysk fåreavler.

Det var tredje gang, at guldsjakal blev konstateret i den danske natur, men første gang, at dyret beviseligt havde dræbt et husdyr herhjemme.

- Det er ikke mit indtryk, at den angriber mange får, men nogle enkelte stykker kan godt finde på at angribe får, siger Thomas Iversen.

Har ikke angrebet mennesker

Selvom den sønderjyske guldsjakal tilsyneladende hører til et af de individer, der dræber lam, mener vildtkonsulent Thomas Iversen ikke, at mennesker skal frygte guldsjakalen.

- Jeg ville forholde mig, ligesom man forholder sig til en ræv. Den er ikke farlig, siger han.

