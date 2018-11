Gymnasieelever i aktion mod nye regler for fravær

Protesterne og aktioner mod nye regler for registreringen af fravær i gymnasie- og HF-klasser var mandag morgen nået til Haderslev Katedralskole.

På Haderslev Katedralskole blokerede en stor del af eleverne lærerværelset, så lærerne ikke kunne komme i gang med dagens undervisning.

Protesten skyldes elevernes vrede over, at al fravær nu skal registreres.

Undskyldninger om en forsinket bus, et vækkeur, der er gået i stå, eller et elevrådsmøde, der trak ud, kan ikke bruges til noget, når der skal noteres fravær, efter Undervisningsministeriet har lanceret en ny fraværspakke.

Skal du møde til time klokken otte, skal du være på din plads klokken otte. Er du der et minut senere, får du noteret fravær for hele lektionen, som kan være på op til 90 minutter.

- Det er alt for firkantede regler, der ikke tager højde for den enkelte elevs situation. Det skaber unødvendige konflikter mellem lærer og elever som fører til et dårligt undervisnings- og arbejdsklima, siger Tine Freese Nielsen, der går i 2. HF på Haderslev Katedralskole.

Efter et par timer kunne lærerne genoptage deres undervisning. En stor part af eleverne havde da forladt skolen for at fortsætte deres aktion ude i byen.