Gymnasieelever i havsnød på Varde Å

10 gymnasieelever fra Esbjerg Gymnasium blev sidst på eftermiddagen reddet i land efter at have været i havsnød på en kanotur.

En større søredningsindsats udspillede sig sidst på eftermiddagen på og omkring Varde Å. En større gruppe gymnasieelever var stævnet ud i 14 kanoer fra Storegade i Varde med Janderup Ladeplads som destination.

I forbindelse med en pause blev det klart, at ikke alle kanoer var nået frem. Læreren forsøgte at ro mod strømmen men måtte give op, da strømmen var for stærk, hvorefter der blev slået alarm. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Redningsfartøjer blev sendt i vandet fra såvel Varde by som Tarphagebroen og en drone blev også sendt på vingerne.

De fire savnede kanoer blev alle fundet og alle 10 elever blev bjærget i land. Våde og kolde men uden at have været i livsfare.

- Der var stærk vind og høj vandstand, så der var god grund til bekymring. Heldigvis fik vi alle i land i god behold, siger vagtchef Ivan Gohr Jensen, Syd- og Sønderjyllands Politi, tirsdag aften til TV SYD.