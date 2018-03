Gymnasium bruger nyt middel i kampen mod snyd

Omtrent tyve gymnasier tester nyt overvågningssystem til prøver og eksamen. Det er for at beskytte eleverne, lyder et af argumenterne.

ExamCookie er et nyt program, der skal overvåge elevernes computere under terminsprøver og eksamen. På Fredericia Gymnasium tester man programmet i forbindelse med terminsprøverne, der afholdes i disse uger.

Morten Veng Christensen, der er pædagogisk leder på Fredericia Gymnasium, håber, at programmet kan holde eleverne fra fristelsen til at snyde.

Læs også Nyt program overvåger Jens til terminsprøven

- Det her skulle gerne virke præventivt, så dem, der lå i gråzonen og tænkte: ”Det gør nok ikke noget, at jeg gør det og det,” de ikke vil snyde, fordi de er opmærksomme på, at vi ser med, siger han til TV SYD.

Noget af den snyd, som programmet skal kommet til livs er kommunikation, hvor elever sender opgaven til nogen udenfor eksamenslokalet, der laver opgaven for dem. Det sker blandt andet ved, at ExamCookie tager billeder af, hvad der sker på skærmen.

Forstår elevers mistro

En af de elever, som TV SYD talte med under tirsdagens terminsprøve, føler, at overvågningen er at vise eleverne mistillid.

- Jeg forstår udmærket godt, at eleverne kan føle sådan. Vores argument for er, at vi forsøger at beskytte dem, som ikke snyder og have bevismateriale mod dem. som rent faktisk snyder. Vi har jo altid haft vagter, og det er også en mistænkeliggørelse. Det bliver bare mere tydeligt, fordi vi tager billeder af deres computer, siger Morten Veng Christensen.

Han tror dog ikke, at det nye program kan fange alle, der forsøger hoppe over, hvor gærdet er lavest. Men programmet vil hjælpe både gymnasiet og eleverne, hvis der opstår snydesager.

- Der er altid nogen, der snyder, der vil der også være, selvom vi har det her program kørende, nogen vil tage en chance, siger Morten Veng Christensen.

ExamCookie overvåger fra prøven starter til prøven er slut. Der er ikke noget præcist tal på, hvor mange elever der rent faktisk snyder til eksamen.