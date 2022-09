Gymnasium hyrede kæmpestjerne til 100.000 kr

JP Vejle skriver, at gymnasiet i august tog hul på et nyt skoleår og havde hyret kæmpestjernen Rahim. Ifølge rektor Hanne Hautop udgjorde elevbetalingen 50.000 kr. for musikerens optræden, der varede omkring 30 minutter. Regningen for Rosborg - og dermed skatteyderne - var dermed 50.000 kr.



Rosborg har afvist JP Vejles anmodning om aktindsigt i fakturaerne til en række andre events med eksterne kunstnere, oplægsholdere og lignende siden 2019. Rødkilde Gymnasium og Vejle Tekniske Gymnasium har i modsætning til Rosborg oplyst avisen om deres udgifter de seneste år.