Gymnaster gav den gas

Henover weekenden har DGI Sønderjylland samlet hold fra hele egnen til én af årets forårsopvisninger i Arena Aabenraa.

Arena Aabenraa har siden fredag haft besøg af mange gymnaster. De seneste dage har nemlig været en af gymnasternes årlige højdepunkter.

Det ene hold har afløst det andet til én af årets fem forårsopvisninger, som har budt på gymnastik for alle. To af dem, der har vist, hvad de kunne denne weekend, er Nicoline Jenny Ebbahohn på 11 år og Søren Lynge Pedersen på 21 år. De kommer begge fra Nørremarks Forenede Sportsklubber i Vejle.

- Det var så fedt og sjovt at optræde, fordi man får så meget energi, når man springer, fortæller den 11-årige gymnast.

For hendes hold gik dagens optræden rigtig godt, og hun understreger, at fællesskabet er noget af det vigtigste.

- Det sjoveste er helt klart at optræde og vise, det vi har lært, siger Nicoline Jenny Ebbahohn.

Gymnastik hjælper mange ting

Søren Lynge Pedersen deler samme oplevelse som Nicoline Jenny Ebbahohn. Men for ham er gymnastik ikke bare gymnastik. Det hjælper ham på flere områder.

- Jeg synes, det er megafedt at optræde for alle de mennesker. Især fordi jeg er en meget genert person, og så kan man komme ind og udvikle sig lidt herinde – og fællesskabet er bare fedt, siger han.

Når den 21-årige ikke træner gymnastik, så bruger han meget af sin tid med en kokkehat på hovedet. Og her er gymnastikken også en stor hjælp.

- Jeg læser til kokkeelev, og det er en fysisk hård uddannelse – og det der med at gå til gymnastik, gør det lidt nemmere at stå i et køkken i lang tid, siger han.

DGI Sønderjylland arrangerer opvisninger fem steder i landsdelen denne sæson. I Humlehøjhallen i Sønderborg, Klosterhallerne i Løgumkloster og Arena Aabenraa, Haderslev Idrætscenter og Rødding Centret. Sæsonen slutter med et stort gallashow.