Gymnastikbørn knækker cancer med kolbøtter

65 drenge og piger fra Give Gymnastikforening slog 1583 kolbøtter på fem minutter. De bliver nu forvandlet til penge, der går til Knæk Cancer.

Der blev sprunget, hoppet og rullet, så sveden den sprang, da Jump Stars fra Give mandag gav den ekstra meget gas på madrasserne i Ikær-hallen.

For jo flere kolbøtter de kunne nå på fem minutter, jo flere penge blev der samlet ind til støtte for Knæk Cancer.

Forældrene kunne på forhånd vælge at donere et beløb for hver kolbøtte, og det betyder, at der, i løbet af de fem minutter, blev samlet 5691,40 kroner ind til bedre behandling og mere viden om sygdommen.

- Vi har valgt at deltage i Knæk Cancer, fordi vi har en instruktør, der er blevet ramt af kræft. Det har berørt os meget, og det er noget, vi taler rigtig meget om. Han er så livsbekræftende, derfor synes vi, det her er en måde at give lidt tilbage på, siger Mette Egebjerg Vestergård til TV SYD.

Gymnastikforeningen støtter hele ugen

Give Gymnastikforening støtter Knæk Cancer hele ugen med forskellige konkurrencer og tiltag, og pengene, der bliver samlet ind, går til Gives samlede bidrag til Knæk Cancer ugen.

Jump Stars holdet slog ny rekord med 1583 kolbøtter på fem minutter. Foto: Ole Møller, TV SYD