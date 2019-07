Mor til terrordræbt: Håber dødsdom bliver eksekveret

Marokko har ikke eksekveret en dødsdom siden 1993, derfor er det usikkert, om dødsdommen bliver udført.

Tre mænd er torsdag blevet idømt dødsstraf ved retten i Salé i Marokko for terrordrabene på Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland. Ifølge Helle Jespersen fra Grindsted, mor til den dræbte Louisa Vesterager Jespersen, så er dagens dom et foreløbigt punktum for hende.

- Jeg håber, at der kan komme noget fred og ro over hverdagene, nu er der sat punktum, og man kan ikke gøre mere, siger Helle Jespersen.

I alt blev 24 personer dømt i dag. 20 personer fik mellem 5 og 25 års fængsel, én blev idømt livsvarigt fængsel, mens tre personer blev dømt til døden. Marokko har ikke eksekveret en dødsdom siden 1993, og derfor er det usikkert, om dødsdommene vil blive ført ud i livet.

Hvad tænker du om, at de har fået dødsstraf?

- Jeg synes, det er godt, hvis det så bare bliver udlevet. Mit ønske er selvfølgelig ikke, at folk skal gå og dø, men de her mennesker sidder og griner i retten, og derfor er mit ønske, at de skal likvidere dem, siger Helle Jespersen.

Helle Jespersen begrunder ønsket om likvideringen med, at drabsmændene er i organisationer, der opfordrer til drab på uskyldige.

- Så vi er nødt til at vise dem, at det finder vi os ikke i, tilføjer hun.

Ifølge DR vil de dømtes advokat anke dommen.