Håndbold for handicappede: - Det er mega fedt

Lykkeligaen er et håndboldkoncept for udviklingshæmmede børn, som nu findes syv steder i Syd- og Sønderjylland.

28 glade børn tonser rundt i sportshallen i Grindsted. De er til den første håndboldtræning, som Lykkeligaen har arrangeret i byen.

- Nogle af børnene kender hinanden i forvejen, men ellers skal vi bare bruge tiden på at se hinanden an og lære hinanden at kende, siger Marianne Jul, cheftræner og initiativtager for Lykkeligaen i Grindsted.

Jeg kender jo mine klassekammerater, så jeg er sammen med dem, jeg godt kan lide, og det er rigtig dejligt. Nicoline Topp, håndboldspiller i Lykkeligaen.

Den 5. januar begyndte Marianne Jul at undersøge, om der var interesse for at starte et hold i Grindsted. Hun har tidligere kørt til Herning med sin datter for at kunne spille håndbold på et Lykkeliga-hold.

- ”Ej, der må da være flere her i området, som gerne vil være med”, tænkte jeg, og så gik jeg i gang med at undersøge det, siger hun.

Og hun havde ret. Der var andre, som gerne ville være med. En af dem er 16-årige Nicoline Topp.

- Det er mega dejligt at være her, fordi man er sammen med sin klasse på en helt anden måde, siger Nicoline Topp.

Nicoline har tidligere skiftet skole, og den nye Lykkeliga-træning betyder, at hun nu kan gå til håndbold sammen med sine nye klassekammerater.

- Jeg kender jo mine klassekammerater, så jeg er sammen med dem, jeg godt kan lide, og det er rigtig dejligt, siger Nicoline Topp.

Læs også Håndbold på trods af diagnoser: Mød Alexander og de andre stjerner

Tæt samarbejde med skole

Håndboldtræningen foregår i hallen lige ved siden af Lynghedeskolen, og det har ret stor betydning for, at træningen kan lade sige gøre. Inden træningen bliver børnene hentet på skolen af trænerne, og bagefter bliver de fulgt tilbage igen, så de kan nå bussen.

- Det kan være rigtigt svært at få logistikken til at hænge sammen for forældrene, og mange af de her børn kan ikke rumme det, hvis det bliver for sent. Derfor passer det rigtigt godt, at det foregår i forbindelse med skoletiden, siger Marianne Jul.

Læs også Freja elsker fællesskabet i håndboldklubben

Ifølge Heed Jacobsen, far til Luca, så har det stor betydning for børnene at være med.

- Det bidrager så meget til hans forståelse og motorik. Det er fabelagtigt og betyder virkelig meget for os som familie, siger Heed Jacobsen.

- Og vi kommer helt sikkert igen næste tirsdag, slutter han.

I alt 28 børn er tilmeldt holdet i Grindsted. Foto: Nicolai Reinhold, TV SYD