Håndbold KIF Kolding henter målfarlig bagspiller

Den 29-årige bagspiller Martin Risom forlader nemlig TMS Ringsted til fordel for koldingenserne, hvor han har skrevet under på en treårig kontrakt.



Det oplyser traditionsklubben i en pressemeddelelse.



- Jeg er utrolig glad og stolt over, at det lykkedes at lave en aftale med KIF Kolding. Efter fem år på Sjælland føles det, som det helt rigtige valg at vende tilbage til Jylland. Jeg ser meget frem til at komme tilbage på håndboldbanen, og jeg er top motiveret for at genfinde mit niveau, siger Martin Risom.



I sidste sæsons grundspil scorede Martin Risom 167 mål og blev dermed nummer tre på topscorerlisten.