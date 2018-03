Håndværkere skal flytte ind på byggepladsen for at undgå tyveri

Selskabet bag det nye biogasanlæg ved Korskro har ansøgt kommunen om tilladelse til at håndværkere kan overnatte på byggepladsen. Blandt andet for at stoppe tyveri.

Frem til byggeriet af det nye store biogasanlæg i år skal håndværkere kunne overnatte på byggepladsen ved Korskro. I hvert fald, hvis det står til selskabet bag byggeriet Nature Energi A/S. Det skriver Jydske Vestkysten.

Ifølge selskabets PR-direktør er der blevet søgt om tilladelse til at opstille syv beboelsesvogne til håndværkerne på pladsen, hvor der allerede er blevet stjålet værktøj.

- Byggepladser er jo et yndet mål for tyveknægt, og når vi begynder at opføre den administrationsbygning, der hører til anlægget, bliver stedet endnu mere interessant, siger Rasmus Winther til Jydske Vestkysten.

- Jeg synes, det er noget mærkværdigt noget, at man nu skal til at overnatte på sin arbejdsplads for at vogte den i sin fritid. Byrådsmedlem Sarah Nørris, Enhedslisten.

Samtidig med at håndværkernes tilstedeværelse skal kunne stoppe tyveri på byggepladsen, så har entreprenørfirmaerne, der arbejder på pladsen også udtrykt ønske om at kunne overnatte på pladsen.

På sin vej gennem Plan og Miljøudvalget møder tilladelsen om beboelse på pladsen modstand fra byrådsmedlem Sarah Nørris fra enhedslisten.

- Jeg synes, det er noget mærkværdigt noget, at man nu skal til at overnatte på sin arbejdsplads for at vogte den i sin fritid. Nature Energy må jo ansætte et vagtværn, hvis de er bekymrede for værdierne, siger hun til Jydske Vestkysten.

Byggeriet af anlægget startede tilbage i efteråret 2016 og skulle gerne stå klar dette efterår, og bliver ifølge Nature Energy et af verdens største.