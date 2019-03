Hårde straffe til vognmand og chauffør

En chauffør og en vognmand er torsdag idømt store bøder og betinget fængselsstraffe for overtrædelse af kørehviletidsregler samt snyderi med kørekort.

Den 44-årige chauffør var tiltalt for at have kørt på to andres kørerkort i alt 31 gange, og han har dermed overtrådt reglerne om kørehviletid, oplyser Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Vognmanden var tiltalt for at have medvirket til at chaufføren kørte på de andres førerkort.

Chaufføren blev torsdag ved Retten i Kolding idømt tre måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste og en bøde på 142.000 kroner og frakendelse af førerretten til tunge køretøjer i to og et halvt år. Vognmanden blev idømt tre måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

- Kørslerne fandt sted tilbage i marts til juni måned 2016, hvor sagen blev efterforsket af Tungvognscenter Syd, fortæller specialanklager Pernille Moesborg.

Sagen har været så længe undervejs, fordi alle sager om overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne har været sat i bero fra september 2017 til 1. juni 2018.

Både vognmanden og chauffføren har erkendt sig skyldige og modtog dommen.