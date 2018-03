Hårdere indsats mod graffiti

Mængden af ulovlig graffiti i Kolding midtby er igen begyndt at stige. En ny generation af graffitihærværksmænd er på vej, mener kommunen og vil have dem standset i opløbet.

Kolding Kommune har i 6 år kæmpet mod grimme spraytegninger i byen. Antallet begyndte at falde, men nu er det så stigende igen. Og kommunen vil have det standset.

- Først og fremmest skal ejerne melde graffiti til politiet, for det er hærværk. Derefter skal de få det fjernet, for hvis det får lov til at blive stående, inviterer det til at gøre det igen, siger Jesper Elkjær, (R), formand for Kulturudvalget i Kolding Byråd.

Et af forsøgene på at standse ulovlige graffiti har været at give de unge spraymalere et sted, hvor de gerne må sprøjte med maling, for eksempel tunnelen ved Klostergården. Men det har altså ikke været nok.

I fodgængertunnelen ved Klostergården er det lovligt at spraymale. Foto: Per Lund

En særlig koordinationsgruppe med medlemmer fra City Kolding og kommunen mener, at der er en ny generation af graffitimalere på vej. Den 25. april skal koordinationsgruppen mødes med politiet, SSP og ungdomskolen. En af de muligheder, der er under overvejelse, er at registrere graffitien, fordi de ofte indeholder en særlig tag, der viser, hvem gerningsmanden er.

- Lige nu skærper vi indsatsen, for graffiti er noget svineri, siger Jesper Elkjær.

En standsning af graffitigriseriet er særlig vigtigt i år, hvor Kolding har 750 års fødselsdag.