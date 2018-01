Hårdhændede hjemmerøvere er som sunket i jorden

På femte døgn er to kvinder og en mand, som ifølge politiet forsøgte at snyde sig ind hos mindst tre ældre i Haderslevområdet, som sunket i jorden.

Søndag morgen er de tre fortsat på fri fod - og politiets bedste spor er, at de tre kører i en mørk Ford Fiesta-lignende bil - måske mørkegrå eller blå.

Ingen har dog set de tre efterlyste og den beskrevne bil siden tirsdag eftermiddag, da et tricktyveri på Varbergvej i Haderslev udviklede sig til et hårdhændet røveri, da en 74-årig pensionist blev kørt ned med vilje under de udenlandske tyves flugt.

Der er formentlig tale om en gruppe kriminelle, der har flere forsøg på tricktyveri mod ældre på samvittigheden, som politiet lige nu leder efter. Det er samme fremgangsmåde, som er blevet anvendt. Først et forsøg på tricktyveri mod en ældre kvinde i Askov, senere mod en ældre mand i Gram og så i Haderslev, hvor det udviklede sig til røveri.

De ældre skal sikre sig, at det nu også er hjemmehjælpen, som de lukker ind i huset. , Jeppe Kjærgaard, vicepolitiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi, Haderslev

Vicepolitiinspektør Jeppe Kjærgaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer ældre borgere og modtagere af hjemmehjælp til at være på vagt, når er bliver ringet på døren.

- De ældre skal sikre sig, at det nu også er hjemmehjælpen, som de lukker ind i huset, siger siger Jeppe Kjærgaard til TV SYD.

Efter røveriet i Haderslev, hvor en 74-årig mand blev kvæstet, efterlyste politiet i første omgang en lys Volvo Sedan S40 eller S60. Men ejeren af den bil bliver ikke længere sat i forbindelse med de to forsøg på tricktyveri og røveriet på Varbergvej i Haderslev.

Politiet vil fortsat meget gerne i kontakt med eventuelle vidner, der har set de tre gerningsmænd tirsdag. De var i Askov omkring klokken 14.15. Godt en time senere var de i Gram. Herefter kørte de til Varbergvej i Haderslev, hvor de begik røveriet mellem 16.30 og 17.00.

