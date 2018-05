Hårdt cykelløb trækker over 3000 ryttere til Vejle

Vejles kuperede terræn er med til at trække cykelturister til byen

Der er sadlet over 3000 jernheste til Grejsdalsløbet i Vejle i dag. Det traditionsrige cykelløb køres for 29. år i træk, og det populære løb passer fint ind i Vejles selvopfattelse som Danmarks cykelby nummer ét.

Her er mange bakker, men vi har også flade stykker vej, man kan cykle på i skøn natur Per Jensen, løbskoordinator for Grejsdalsløbet, om Vejles satsning på cykelturisme

- Vi har jo en fremragende natur, som vi lige så godt kan bruge maksimalt. Det har vi gjort de seneste 29 år med Grejsdalsløbet, og vi har også Post Danmark Rundt i Vejle. Her er mange bakker, men vi har også flade stykker vej, man kan cykle på i skøn natur, og egner sig godt til familier på cykelferie. Desuden har vi mange gode overnatningssteder, siger Per Jensen, som er løbskoordinator for Grejsdalsløbet.

Blandt de nyeste tiltag er opsætning af 25 "alpeskilte" ved bakker i Vejleområdet. Skiltene fortæller om bakkernes længde, stigningsprocenter og højdemeter. Vejle er blandt 10 byer, der håber tiltrække den internationale konference om cykelturisme i efteråret.

Lang vinter rammer løbet

Der er tilmeldt 3600 ryttere til Grejsdalsløbet med Kiddesvej og Gl. Koldingevej som kongebakker, som udfordrer deltagerne. Selv om det er mange, er det omkring tusind færre end sidste år.

- I år har vi haft en lang vinter, så der er ikke blevet cyklet så meget, som man plejer. Så konditionen er måske ikke helt, som man kunne ønske sig, forklarer Per Jensen.

Det forklarer nok også, hvorfor færre end tidligere vil køre de længste ruter. Grejsdalsløbet byder på fem valgfrie ruter af 35, 85, 140, 185 og 220 kilometer. Knap halvdelen af de tilmeldte har valgt at køre 140 kilometer.

Læs også Skilte skal markedsføre Vejle som Nordeuropas Alpe d’Huez