Håret skal larme og buksedragten er tilbage

Der er masser af nye trends på vej til konfirmanderne årgang 2019. Danmarks største konfirmationsmesse havde mandag besøg af over 1000 forventningsfulde piger.

Selvom der stadig er et halvt år til, at højsæsonen for konfirmationer rammer, er forberedelserne allerede i fuld gang.

Mandag var der stor konfirmationsmesse i Vejle. Her var der mulighed for, at få lidt mere at vide om de sidste nye trends indenfor tøj, makeup og hår.

Hår der larmer og neutral makeup

- Der kommer rigtig meget nyt i forhold til de seneste år. Vi laver rigtig meget med snoninger, fletninger og glitter, fortæller Annemette Sørensen fra Kunstklipperiet i Vejle.

00:41 Annemette Sørensen fortæller her om alt det nye, der er på vej. Luk video

Buksedragten er det sidste nye

Den klassiske hvide kjole er stadig et godt bud til den store dag. Men trenden er, at der gerne må være masser af broderier, og så er buksedragten tilbage som et godt bud på noget trendy konfirmationstøj.

00:31 Se mere til det sidste nye konfirmationstøj her. Luk video

Det er Panayotis i Vejle, der hvert år står for Danmarks største konfirmationsmesse og ifølge eventmanager Karina Christensen, har der ikke tidligere været så stor interesse.

- Vi har udvidet med et ekstra modeshow i år. Alligevel har vi med 1060 solgte billetter meldt alt udsolgt, siger Karina Christensen til TV SYD.

Her er et godt bud på hvordan konfirmanden skal se ud i 2019. Foto: Ole Møller, TV SYD