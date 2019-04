Vild bane med kæmpehop: Haderslev satser på mountainbike

Både Haderslev Kommune og flere fonde har skudt penge i projektet. Foreningen bag består af 25 personer.

Fra toppen af starttårnet er der udkig ned mod et hop, der giver otte meters frit svæv i luften, og det er langt fra alle af dem, der er mødt op til træning, der tør tage det største hop.

- Det er en kende mere til den vilde side, især med det nye som vi har fået lavet her på marken, siger Bo Venzel, der er formand for foreningen X-Trails i Haderslev.

Faktisk er det kun én af de fremmødte, der kan demonstrere, hvordan man tager hoppet.

- Lige nu er det her det største hop i Danmark, siger René Havn Olsen, der er én af initiativtagerne til projektet.

Marken, som de kalder det, er et nyt paradis for mountainbikere med hang til at udfordre sig selv. Her er to nye attraktioner åbnet: Jumpline og Dual Slalom.

- Det her oppe er starttårnet, og derfra har man flere valgmuligheder. Man kan tage det store hop udover, det lidt mindre hop, eller man kan køre helt udenom hoppene, så man ikke får luft under cyklen, forklarer Bo Venzel om deres jumpline.

X-trails er ikke det eneste sted, hvor Haderslev markerer sig på mountainbikesporten for tiden.

- Det er ikke tilfældigt, for mountainbike ligger lige til. Det er bare det nye sort, siger Bent Skov, foreningskonsulent i Haderslev Kommune.

Flere andre steder i kommunen er der kommet nye spor til, og i år 2022 kommer VM i mountianbike på maratondistancen til kommunen.

Frivillige kræfter står bag

Åbningen af de to nye spor er kulminationen på flere års frivilligt arbejde. Siden 2014 har flere frivillige gået og puslet med området, og de seneste to år er alle kræfter blevet sat ind på at gøre marken til noget af det vildeste i Danmark.

- Jeg er pavestolt over det her. Vi er en lille foreningen, men det er engagerede folk, der er her, og de arbejder benhårdt. I en tid, hvor foreningslivet lider en lille smule, der synes jeg, at der er super fedt, vi kan løfte sådan et projekt her, siger Bo Venzel.

X-trails i Haderslev modtog i 2014 50.000 kroner fra Haderslev Kommune, og også SE Vækstfond, Sydbank og BHJ Fonden har skudt penge i projektet. I alt 275.000 kroner er det blevet til.

- Pengene er brugt på jord, et klubhus og på professionelle kræfter til at bygge det meste af det her. Det er meget vigtigt, at få tingene til at fungere i første forsøg, og de professionelle ved, hvordan man skal bygge den slags, siger Bo Venzel.

Og hos kommunen er de også begejstrede for foreningen og projektet.

- De er driftige og laver store arrangementer, og det har de gjort i en del år. Det er en lille bane, som de nu har udviddet, og det er rigtig flot, for de er virkelig ildsjæle, siger Bent Skov.

Besøg fra hele landet - og Tyskland

Tør man ikke kaste sig ud i de store hop, kan man i den anden ende af marken hygge sig med at køre om kap. Her ligger to parallelle baner med pukler og små hop.

- Det her er vores dual slalom, her kører man én mod én på hver sine bane, og den, der kommer først ned, har vundet. Det er super fedt, og man er så glad, når man er færdig, siger René Havn Olsen.

Ifølge ham finder man ikke en lignende bane andre steder i Danmark – eller lige så store hop. Og det har været med til at trække folk fra det meste af landet til Haderslev for at prøve kræfter med de nye udfordringer – faktisk er der også kommet besøgende sydfra.

- Vi har set tyske nummerplader herude, så vi ved, at folk også kommer fra Tyskland for at prøve det.