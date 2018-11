Hæder til den skønne natur i Syd- og Sønderjylland

Naturen i Syd- og Sønderjylland er noget af det fedeste du kan opleve i landet. Danmarks nye Naturkanon omfavner hele tre perler i landsdelen.

15 unikke natursteder, der strækker sig fra Skagen til Bornholm, udgør Danmarks nye Naturkanon. Deriblandt er Trelde Næs, Mandø og Rørbæk Sø, der er en del af Gudenåens kilder, som er med i den nye Naturkanon.

Da de 15 steder skulle udvælges, havde alle på Miljøstyrelsens hjemmeside mulighed for at nominere et eller flere af deres favoritsteder. Det blev til 1.671 forslag fordelt på over 500 skove, bakker, enge, heder, søer, åer, klinter, klitter, klipper – og hvad dansk natur ellers byder på.

De er stolte i Fredericia

Treldeskovene og Trelde Næs er et af de 15 udpegede steder i Danmarks Naturkanon, og er hjemsted for sjældne planter og svampearter, vilde og utæmmede kyster, fantastiske aktivitetsmuligheder, samt rig på et unikt insekt- og fugleliv.

- Det er et positivt initiativ, der er med til at sætte fokus på vores unikke natur. Vi er utrolig stolte over, at Treldeskovene er blevet udpeget blandt så mange smukke steder i Danmark, siger Jacob Bjerregaard, borgmester i Fredericia Kommune.

Også formanden for Nationalpark Vadehavet, Janne Liburd, er meget glad og stolt over, at Mandø og Vadehavet er kommet med i Danmarks Naturkanon.

- I forvejen er vi i Vadehavet beæret med både at være nationalpark og optaget på UNESCO’s liste over verdensarv, men kanoniseringen er en yderligere anerkendelse af den helt unikke natur, som vi har i området.

Kendte med i juryen

Det er et positivt initiativ, der er med til at sætte fokus på vores unikke natur Jacob Bjerregaard, borgmester, Fredericia

En jury, som blandt andet bestod af Sebastian Klein og Bonderøven, samlede alle de 1671 forslag og brugte dem som inspiration, da de i første omgang skulle finde 30 kandidater til den danske naturkanon, ligeligt fordelt blandt de danske regioner.

Efter offentliggørelsen af de 30 nominerede steder kunne alle så hjælpe deres favorit i opløbet om at blive blandt de 15 endelige naturkanon steder ved at dele deres personlige beretninger om et sted. 1.200 personlige beretninger blev det til.