Hæderspris til Jørgen Mads Clausen

Jørgen Mads Clausen, Danfoss A/S, modtog torsdag Årets Hæderspris 2018 for at have skabt et fyrtårn i dansk og internationalt erhvervsliv til inspiration for mange danske ejerledere.

Jørgen Mads Clausen får Årets Hæderspris 2018 for sin bestyrelsesrolle og som repræsentant for familien Clausen ved en velbesøgt kåring af Årets Ejerleder 2018 hos revisionsselskabet PwC i Hellerup. Juryen fremhæver, at Jørgen Mads Clausen til alle tider har stået ved familieejerskabet, og at han i mere end et årti har stået i spidsen for familievirksomheden, men også er trådt til side, når det har været vurderingen, at andre ledelseskræfter skulle til. Hædersprismodtageren lægger vægt på virksomhedens værdier og DNA, der for nyligt er blevet nedskrevet bl.a. til brug for nye medarbejderes oplæring. Han er ikke bange for at gå forrest, og farens motto "Kun den, der har arv i fortiden, har ballast ind i fremtiden" synes at være blandt drivkræfterne for ejerlederens virke, uanset om det gælder udviklingen af familievirksomheden, det lokale samfund eller Danmark og samfundet generelt. Hædersprisen For tredje år i træk uddeler PwC, Nykredit og Dansk Erhverv en særlig Hæderspris i forbindelse med kåringen af Årets Ejerleder. Hædersprisen går til en ejerleder, som gennem en lang årrække har haft en betydende indflydelse på dansk erhvervsliv og er indbegrebet af, hvad det vil sige at være ejerleder.



Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand for fondene A.P. Møllers familiefond og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (2017), Købmand Lars Larsen (2016).



Det er PwC, Nykredit, Dansk Erhverv og Finans, der står bag prisen Årets Ejerleder, som uddeles for 15. gang. Ved de syv regionskåringer uddeles i hver region en pris til Årets Ejerleder og en temaprisvinder. Temaprisen, der uddeles for tredje gang i år, uddeles på baggrund af årets tema: Tillid.



De syv regionale vindere går videre til landskåringen, som fandt sted den 8. november 2017 hos PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.