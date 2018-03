Hærværk på plejehjemsbiler ryster forstander

Danske Diakonhjems hjemmeplejes biler i Sønderborg blev natten til tirsdag udsat for hærværk. En trist handling, der ryster forstanderen.

- Man bliver rystet, når sådan noget her sker. Det er mærkeligt, at der findes mennesker, der vil ødelægge biler, der skal ud og hjælpe syge og dårlige borgere, fortæller Maibritt Nielsen, der er forstander ved Danske Diakonhjems hjemmepleje i Sønderborg.

Natten til tirsdag den 13. marts blev 12 af hjemmeplejens biler ved Danske Diakonhjem udsat for hærværk.

Bilernes forruder, sideruder og bagruder blev smadret, og derfor var bilerne ikke til at køre i denne morgen.

- Vi er i gang med at sætte nye ruder i bilerne, og jeg håber, at de er klar igen i løbet af et par dage, siger hun og understreger, at borgerne ikke kommer til at mærke til, at hjemmeplejens biler er blevet smadret.

- Heldigvis har vores medarbejdere private biler, som de har brugt til at køre ud til borgerne i i dag. Men det er jo ikke alle steder, hvor medarbejderne har biler. Så hvis det var sket et andet sted, ville det måske have skabt problemer for borgerne, siger hun.

Danske Diakonhjems hjemmepleje i Sønderborg var ikke det eneste sted, der natten til tirsdag blev udsat for hærværk. Ved Aabenraa Kommunes jobcenter blev 10 biler smadret.

- Det er rigtig trist, synes jeg, men heldigvis har vi forsikringer på bilerne, så vi kommer ikke til at mærke til det økonomisk, siger hjemmeplejens forstander