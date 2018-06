Se video: Da vi blev ramt af fodboldfeber i 1986

Her kan du komme på en nostalgisk rejse tilbage til VM i Mexico 1986, hvor Danmark var med for første gang, og TV SYD tog temperaturen på landsdelens fodboldfeber.

Lørdag aften spiller Danmark mod Peru i holdets første kamp ved VM i Rusland.

Da Danmark var med til VM i 1986, der blev afholdt i Mexico, var modstanderen til den første kamp knap så eksotisk, der var nemlig tale om Skotland.

- We are red, we are white, vi er røde, vi er hvide. VM-feberen raser for alvor over landet. Den får ikke for lidt med solbriller og klaphatte. Det, vi ser på i denne udsendelse, er, hvilken indflydelse VM har på vores liv den næste måneds tid, sagde journalist Kurt Leth på TV SYD i 1986.

Det var første gang, at Danmark skulle med til VM. Det var med andre ord et stort kapitel i dansk (fodbold)historie, og minderne fra landsholdet i 80’erne kan stadig få voksne mænd til at knibe en tåre her i 2018.

På gaden var meningerne om fodbold og VM dog delte tilbage i 1986, i hvert fald før slutrunden startede.

Det er noget af det, du kan se i indslaget fra 1986 øverst i artiklen.

Besøg hos stjernernes familier

Til melodien af Beatles 'Here Comes The Sun' tonede Jan Mølby frem på skærmen, mens han gik ned ad gaden i Liverpool.

Han kommer oprindeligt fra Kolding og sammen med Allan Simonsen og John Sivebæk, som kommer fra Vejle, samt Jens Jørn Bertelsen fra Esbjerg, udgjorde han gruppen af lokale spillere.

Her i 2018 er der også “lokale” spillere med på holdet. Anfører Simon Kjær kommer fra Horsens. Desuden kommer Martin Braithwaite fra Esbjerg, og Jonas Knudsen fra Hjerting.

