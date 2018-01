Mere end hver anden butik med håndkøbsmedicin bryder regler

Lægemiddelstyrelsens inspektion af butikkers forhandling af håndkøbslægemidler i 2017 viser, at mere end hver anden af de kontrollerede butikker i Syd- og Sønderjylland bryder reglerne.

Resultaterne af Lægemiddelstyrelsens kontrol af fysiske butikkers forhandling af håndkøbsmedicin i 2017 viser, at 36 af de 66 kontrollerede sydjyske butikker ikke overholder alle sikkerhedsregler. Det svarer til 54 pct. eller med andre ord mere end hver anden.

I løbet af 2017 har Lægemiddelstyrelsen kontrolleret i alt 66 butikker i Syd- og Sønderjylland, der sælger håndkøbslægemidler uden for apotek.

Typiske brud på sikkerhedsreglerne er for eksempel udløbne lægemidler, manglende rengøring eller beskadigede pakninger.

Alle sikkerhedsregler for salg af håndkøbsmedicin blev kun overholdt hos de 30, hvilket svarer til 46 procent, viser nye tal fra styrelsen, der løbende kontrollerer de godkendte forhandlere.

Store forskelle på landsplan

På landsplan kontrollerede Lægemiddelstyrelsen i alt 589 butikker uden for apotek. Af disse overholdt 264 af butikkerne alle regler for salg af håndkøbsmedicin, hvilket svarer til 45 procent. Blandt andet blev i alt 32 Matas butikker blev kontrolleret. Heraf overholdt de 25 butikker alle regler, svarende til 78 procent.

Her kan finder du oversigten over alle Lægemiddelstyrelsens kontrolbesøg i 2017. (Tryk på linket i bunden af siden for at få listen frem.)