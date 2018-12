Hamid kan pakke 174 pakker på en time

Hamid Bahtovic arbejder hos firmaet Nicehair.dk i Esbjerg. Det har han gjort de sidste to år. I begyndelsen som ungarbejder i pakkeriet, og det har gjort ham lynende hurtig til at pakke pakker.

18-årige Hamid Bahtovic er lagerarbejder hos web-firmaet Nicehair.dk i Esbjerg. Han kan om nogen rubbe neglene.

Han er i følge dirketør Hans Tosti en af de absolut hurtigste pakkere i firmaet. Hamid pakker let 100 pakker i timen - faktisk er hans rekord 174 pakker på en time.

Jeg kan gøre det så hurtigt, fordi jeg synes, at det er rigtig sjovt at være hurtig til at pakke. Hamid Bahtovic, lagermedarbejder, Esbjerg

- Jeg kan gøre det så hurtigt, fordi jeg synes, at det er rigtig sjovt at være hurtig til at pakke, fortæller Hamid Bhatovic.

Læs også Derfor er der pakkekø hos købmanden

Hamid lærte at pakke pakker, da han var ungarbejder. I dag arbejder han fuld tid på lageret - og mindre med pakkeri. Foto: Hans Lausten

Konkurrencer i hurtig-pakkeri

Firmaet holder nogen gange konkurrencer i pakkeri for ungarbejderne. Som opvarmning til Black Friday afholdt de en konkurrence om, hvem der var hurtigst. Kunne de pakke mindst 140 ordrer på to timer, udløste det en præmie. Næste konkurrence finder sted efter jul.

I dag er Hamid Bahtovic fuldtidsansat i firmaet med ansvar for de cirka 15 unge, der dagligt møder ind for at pakke nogle af de 500.000 pakker, som Nicehair.dk hvert år sender ud til kunder.

Tiden går så dejlig hurtig, når man sætter sig et mål. Så det er lysten og viljen der driver værket. Hamid Bahtovic, lagermedarbejder, Esbjerg

Da han gik i folkeskolen, var han også ungarbejder i firmaet, og det var her, han lærte at være lynhurtig til at pakke pakker.

- Tiden går så dejlig hurtig, når man sætter sig et mål. Så det er lysten og viljen der driver værket, siger Hamid Bhatovic.

Det er hårdt at pakke pakker så hurtigt, så efter et par timer syrer armene helt til.

- Så har man brug for en pause, og lave noget andet på lageret, siger Hamid Bahtovic.

I dag pakker Hamid Bahtovic kun pakker få timer om ugen, da han har travlt med andre ting på lageret, men når der vireklig er pres på i pakkeriet, så hjælper Hamid stadig med at pakke pakker i flyvende tempo.