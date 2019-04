Sønderjysk bilist havde ret: Han påkørte en ulv på mørk landevej

En DNA-test har nu slået fast, at det er en ulv, som en bilist påkørte om aftenen søndag den 3. februar ved den lille landsby Strandelhjørn nordøst for Rangstrup.

Den mandlige bilist påkørte på landevejen til Tønder et dyr, som han med det samme fik en fornemmelse af kunne være en ulv.

Dyret blev ramt bilens af kofanger og forsvandt derefter ud over en mark.

- På kofangeren blev der fundet nogle hår, som vi nu ved en DNA-test har fastslået er fra en ulv, siger Kent Olsen til TV SYD. Han er forsknings- og samlingschef ved Naturhistorisk Museum Aarhus, der følger ulvebestanden i Danmark og fortæller om den på ulveatlas.dk

Her ses de hår, der blev fundet på kofangeren efter påkørslen. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus

DNA-testen bekræftede bilistens første indtryk. I lyskeglen fra bilen nåede han at se, at dyret var væsentligt mere højbenet end en typisk schæferhund og på alle måder lignede en ulv ud fra størrelse, kropsholdning og farvetegninger.

Der har helt klart været tale om en en ulv på gennemrejse. Kent Olsen, forsknings- og samlingschef, Naturhistorisk Museum Aarhus

Bilisten tog efterfølgende kontakt til Schweiss-registret, der næste morgen sendte to hundeførere og deres hunde ud for at lede efter det påkørte dyr. De specialtrænede schweisshunde har en særlig evne til at opspore anskudt eller skadet vildt. Hundene fandt dog ikke noget. Der var ingen blodspor på ulykkesstedet, men en af hundene fulgte et spor over en strækning på halvanden kilometer uden resultat.

Ulv på gennemrejse

- Vi går ud fra, at ulven har overlevet påkørslen. DNA-sporet er dog ikke så tydeligt, at det kan sammenlignes med DNA-spor fra andre ulvefund, siger Kent Olsen.

Siden påkørslen har den nationale overvågning af ulve, som varetages af Naturhistorisk Museum i Aarhus og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, ikke modtaget andre fund fra Sønderjylland.

- Naturen omkring Strandelhjørn er ikke attraktiv for ulve. Så der har helt klart været tale om en en ulv på gennemrejse. Det er umuligt at afgøre, om den var på op i Jylland eller på vej sydover, siger Kent Olsen til TV SYD.

Ulven genindvandrede til den danske natur i 2012 efter næsten 200 års fravær. Ifølge Ulveatlas.dk er der med sikkerhed tre ulve i Jylland - et ulvepar ved Ulfborg og enlig ulv i Nordjylland.