Han satte sin troværdighed på spil på sin første historie – i dag stopper journalist Jørgen Nygaard på TV SYD

- Så kom ejeren af huset frem, og jeg fyrede spørgsmål af til ham i ti minutter. Det var vældig sjovt, siger Jørgen.



Så løb Jørgen til sin bil, smed udstyret ind, ræsede tilbage til Vejle, klippede et indslag på seks minutters varighed, ræsede til Haderslev (der lå TV SYD tidligere, red.) og afleverede båndet ti minutter før, nyhederne skulle sendes.

- Jeg var glad for at lave reportager fra steder, hvor folk ikke selv kunne komme, siger Jørgen.

Han var den type journalist, som brugte blok og pen til at tage noter. Faktisk gik han på aftenskole i gymnasiet for at lære at stenografere. Det er en særlig hurtig skriftform, hvor det er muligt at gengive tale ordret. Han tænkte, at der ville gøre ham bedre til at formidle sine historier.